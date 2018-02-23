VistaNews.ru


Ученые: У слонов обнаружили индивидуальные черты характера

Сегодня, 06:30

Группа финских ученых, представляющая Университет Турку, заявляет, что у слонов, проживающих в лесах Мьянмы, обнаружили индивидуальные черты характера. Результаты исследования прокомментировал его автор Мартин Сельтенман из биологического факультета.

Азиатская личность слонов проявляется в трех основных факторах, среди них внимательность, коммуникабельность и агрессивность. Отмечается, что самки и самцы не отличаются друг от друга в этом плане.

В рамках научной работы были изучены 250 особей, которые проживают в естественной для себя среды обитания в Мьянме. Результаты исследования могут рассказать о том, как личность развивается в социальных и долгоживущих слонах. Это может поспособствовать усилению защиты животных и улучшить благосостояние. Отмечается, что слоны имеют своего всадника, связь с которым наблюдается всю жизнь.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.