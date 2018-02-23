Ученые: У слонов обнаружили индивидуальные черты характера

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Группа финских ученых, представляющая Университет Турку, заявляет, что у слонов, проживающих в лесах Мьянмы, обнаружили индивидуальные черты характера. Результаты исследования прокомментировал его автор Мартин Сельтенман из биологического факультета.

Азиатская личность слонов проявляется в трех основных факторах, среди них внимательность, коммуникабельность и агрессивность. Отмечается, что самки и самцы не отличаются друг от друга в этом плане.

В рамках научной работы были изучены 250 особей, которые проживают в естественной для себя среды обитания в Мьянме. Результаты исследования могут рассказать о том, как личность развивается в социальных и долгоживущих слонах. Это может поспособствовать усилению защиты животных и улучшить благосостояние. Отмечается, что слоны имеют своего всадника, связь с которым наблюдается всю жизнь.