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Ученые: Тайна черепов "пришельцев" и древних инков раскрыта

Сегодня, 05:30

Ученые рассказали причину сходства между черепом пришельцев и аналогичной частью скелета у древних инков. Оказывается, что эти поселенцы намерено проделывали манипуляцию маленьким детям, что влияло на дальнейшее развитие.

В долине Колка археологи обнаружили массовое захоронение древних инков. Хотя среди тысяч останков были и такие, которые свидетельствовали о том, что при жизни они могли быть «чужими пришельцами» в обществе. Ученые начали разбираться в чем загвоздка. После нескольких сопоставлений эксперты пришли к выводу, что инки специально проделывали определенную манипуляцию своим маленьким детям, которая влияла на дальнейшее развитие черепа.

Таким образом, достигнув зрелого возраста, такие дети действительно имели другую форму черепа и не могли называться инками. Вероятно, что побуждения инков заключались в агрессии между «своими» и «чужими».


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