На МКС установят панорамные видеокамеры RT360

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На время запуска в открытый космос, который состоится уже 8 августа 2018 года, сотрудники международной космической станции оборудуют внешнюю грузовую стрелу панорамными видеокамерами канала RT360. Об этом рассказал космонавт МКС Олег Артемьев.

По информации космической станции, панорамные фото и видеосъемки проекта RT360, снятые ранее, оказались очень популярными в Интернете и в связи с этим сотрудники станции приняли решение продолжить существование проекта. На этот раз камеры установят не только на площади платформы, но и на грузовой стреле, чтобы видеосъемка происходила как бы со стороны, что поможет увидеть работу спутников в реальном режиме.

С помощью такого такого проекта обычные жители смогут ощутить весь масштаб происходящего. Кроме этого, экипаж планирует запустить несколько наноспутников и отпустят в полет старые антенны. Как разъяснил космонавт, они хотят утилизировать старую аппаратуру проекта под названием «Обстановка».

Такая техника уже отслужила свое, по словам Артемьева. Напомним, что впервые уникальные кадры, снятые с борта МКС, можно было увидеть в ноябре 2016 года. А в октябре 2017 компания представила SPACEWALK 360 первую панорамную запись, которая была заснята в открытом космосе.

Видеозаписи программы «Космос 360» набрали уже больше 60 миллионов просмотров в Facebook и YouTube-каналах.