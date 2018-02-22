Экипаж МКС из космоса поздравил россиян с Днем защитника Отечества

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В «Рскосмосе» распространили поздравление космонавтов Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова всех россиян с патриотическим праздником Днем защитника Отечества. Члены экспедиции на Международной космической станции послали теплые слова с околоземной орбиты.

В первую очередь космонавты передали привет и поздравления всем российским мужчинам, для которых слова патриотизм, защита родины и выполнение воинского долга не являются пустым звуком. Космонавты вспомнили всех героев, чьи подвиги в мирное время обеспечивали безопасность страны и всего российского общества. Мисуркин и Шкаплеров пожелали мужчинам стойкости, терпения и мирного неба. Космонавты вспомнили и про женщин, которые в России всегда были верными подругами, а в тяжелейшие годы войны вместе со своими отцами, братьями и любимыми вставали на защиту Отечества, своих детей и будущих поколений. Участники экспедиции МКС вспомнили тех, кто погиб за свою отчизну. Напомним, две недели назад россияне побили рекорд пребывания в открытом космосе.