Четыре ракеты «Протон-М» привезут на «Байконур» к концу 2018 года

Сегодня, 19:02

На официальном сайте госзакупок были опубликованы документы, в которых сказано, что Роскосмос намерен заказать транспортировку четырёх тяжёлых ракет «Протон-М» на космодром Байконур. Случится это уже к концу 2018 года.

В сообщении уточняется, что по контракту каждую из четырёх ракет «Протон-М» привезут на Байконур по отдельности уже до 1 декабря 2018 года.

Данные космические аппараты будут направлены на запуск космической обсерватории «Спектр-РГ», МЛМ (Многофункциональный лабораторный модуль) «Наука». Последняя направится на Международную космическую станцию. Кроме этого, ракеты совершат транспортировку метеорологического спутника «Электро-Л» №3 и одновременно совершать пуск спутников ГЛОНАСС.

Если верить официальной информации, «Спектр-РГ» запустят в космос в период конца 2018 или начала 2019 годов, МЛМ «Наука» отправится в космос осенью, а метеоспутник «Электро-Л» №3 – в конце года.