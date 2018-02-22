Илон Маск отправляется ловить деталь Falcon 9 в океан

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Глава SpaceX и «самый безумный человек 21 века» Илон Маск отправляется в океан, чтобы поймать одну из важных деталей запущенной Falcon 9 – обтекатель.





Об этом стало известно из его страницы в социальной сети, где он и выложил соответствующий пост. Там Маск сообщил подписчикам, что к заданию готовится корабль, задача которого – поймать обтекатель Falcon 9. Однако будет ли сам Маск на корабле, он не указал.



На первый взгляд корабль, названный «Мистер Стивен», больше похож на яхту. На него прикрепили огромную сеть, в которую, предположительно, и должна упасть деталь. Интересно, что она войдёт в атмосферу Земли и разогнется до скорости, что в 8 раз превышает скорость звука. Не разбиться о воду ей поможет парафоил. За такой экспериментальный «улов» Илона вновь стали называть безумцем и пророчить ему неудачу. Дату события Маск также не назвал. Напомним, что ценность данного обтекателя состоит в том, что Илон Маск собирается использовать его повторно.