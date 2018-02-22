Космонавт с МКС сфотографировал древнейший кратер от астероида

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Российский космонавт Антон Шкаплеров, который в данный момент находится в составе МКС, во время полёта в космосе сфотографировал и выложил на свою официальную страницу в Instagram один из самых древнейших на Земле кратеров от астероида.

Речь идёт об озере Маникуаган или Маникуаганское водохранилище, которое находится среди лесных просторов на канадском полуострове Лабрадор. Из космоса можно увидеть, что данный водоём очень необычный. Он представляет из себя кольцеобразное озеро, которое со всех сторон охватывает огромный остров, диаметром в 70 километров.

Как уточняет Антон Шкаплеров, озеро Маникуаган появилось ещё 214 миллионов лет назад. Тогда на землю упал гигантский астероид и оставил от себя не менее малый кратер.

Считается, что данный кратер является пятым по размеру кратером на планете Земля. Кроме этого, он ещё и один из самых старейших.

Стоит также упомянуть, что на странице Антона Шкаплерова в Instagram много подобных фотографий из космоса. Мужчина фотографирует интересные места на нашей планете, а затем выкладывает их в Сеть и рассказывает о них.