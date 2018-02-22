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Индийские врачи удалили самую большую опухоль головного мозга

Сегодня, 17:34

Индийским врачам удалось благополучно провести уникальную операцию по удалению злокачественной опухоли головного мозга весом около двух килограммов. Такое патологическое образование было самым большим в мировой истории медицины.

Как сообщают издания Мумбая, 31-летний пациент находился на грани мучительной и неминуемой смерти. Опухоль прогрессировала в течение нескольких лет, постепенно отключая основные функции мозга. Уже в прошлом году больной ослеп и был близок к полному параличу. Хирурги решились на операцию благодаря твердой позиции самого пациента и его родственников.

Опухоль удаляли в течение шести часов. Нейрохирургом пришлось сшивать мельчайшие сосуды головного мозга, а затем восстанавливать черепную коробку пациента. В настоящее время прооперированный пациент чувствует себя достаточно хорошо. Врачи надеются вернуть ему зрение и способность полноценно двигаться. После операции прошла неделя, однако хирурги не решались публично сообщать о положительном результате.


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