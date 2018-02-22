Ученые обнаружили на хвостах сперматозоидов странные спирали

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При помощи новых трехмерных технологий шведским ученым удалось сделать неожиданное открытие, в области, которая была досконально исследована. На концах хвостов сперматозоидов были обнаружены странные спирали неизвестного пока назначения.

Сейчас в научном сообществе по этому поводу разгорается дискуссия. Часть ученый считает, что спиралевидные образования на человеческих сперматозоидах способствуют более активному продвижению и скорейшему внедрению в яйцеклетку. Однако появилась версия деградационных процессов в самой структуре сперматозоидов. Для отработки обоих вариантов требуются более широкие исследования.

После открытия шведских ученых значительно активизировалось изучение всех функциональных возможностей сперматозоидов. Группа американских физиологов выяснила, что при достижении яйцеклетки происходит имитация магнитных колебаний. Благодаря этому у исследователей появилась возможность построить алгоритм прогнозирования «успешности» сперматозоидов.