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Шведские программисты разрабатывают технологию для "общения" с умершими

Сегодня, 19:09

Шведские технологи изобрели устройство для общения с мертвыми. Электронная копия человека сможет поддерживать бытовые беседы, но будет не в состоянии поговорить о чем-то новом, так как программа настроена на одну тематику и не сможет обновляться.

Компьютерная технология позволит родственникам и друзьям погибших вновь увидеть близкого человека и пообщаться с ним на простые темы. Над такой технологией на данный момент работают специалисты из Швеции.

Ранее такую технологию можно было увидеть в знаменитом телесериале «Черное зеркало». Суть ее заключается в том, что искусственный интеллект воспроизводит сознание какого-либо человека и позволяет общаться с ним через так называемую цифровую «копию» человека. Сейчас похоронное агентство совместно с программистами ищут десять добровольцев, голоса которых оцифруют, чтобы их родственники могли вновь услышать их после смерти. Такая электронная копия личности может поддержать любой бытовой разговор, но не сможет ответить, к примеру, на выход новой песни какого-либо исполнителя, так как программа не сможет обновлять данные.

Шведские программисты пошли дальше и не ограничивались одним только голосом человека. На данный момент у них в планах разработать робота, который визуально скопирует личность и будет воспроизводиться как голограмма.

Ранее стало известно о пяти технологиях из сериала «Черное зеркало», которые уже вошли в нашу жизнь.


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