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Учёные: В отношениях похудение происходит синхронно

Сегодня, 17:11

Учёные из Коннектикутского университета в Мансфилде сделали заявление, что у участников пары зависимость друг от друга по части похудения. Чтобы вторая половинка задумалась о диете, необходимо попытаться показать это на своём примере, как сообщает «Версия.Инфо».

 Специалисты после ряда исследований заметили, что если в паре у одного человека возникает ожирение, то в более, чем трети случаев у второго тоже появляются проблемы с лишним весом. Точно также тенденция действует и в обратную сторону. Эксперты дали научное название такому феномену – «эффект пульсации», поскольку имеет место особое психическое воздействие.

Стоит отметить, что не важно, есть ли у пары штамп в паспорте, а также гетеросексуальна ли она. Пока под вопросом остаётся только влияние расы и этнической группы на механизм совместного удержания веса, поскольку проверялась гипотеза первоначально на жителях Англии. В настоящее время исследования ещё ведутся. Эксперты выражают надежду, что их работа может помочь людям в отношениях поддерживать свои тела в тонусе.


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