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Группа конспирологов обвиняет NASA в инсценировке четвёртой высадки на Луну. Эксперты чётко услышали стук молотка, который слышен на заднем фоне.

Конспирологи в очередной раз обнаружили новое доказательство того, что миссия "Апполон-15", когда американские астронавты высадились на Луну, была полностью сфабрикована. Все записи можно найти в открытом доступе. При анализе очередной из них, эксперты услышали точный звук молотка, который отчётливо слышен на заднем фоне. Специалисты утверждают, что американцы не удалили все сторонние шумы, поэтому это является очередным поводом для раздумий об инсценировке четвёртой высадки на Луну.

Коспирологи заявляют, что весь "спектакль" был снят в специальном павильоне, а звукомонтажёр допустил ошибку в своей работе.