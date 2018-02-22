VistaNews.ru


Конспирологи: NASA инсценировало четвёртую высадку на Луну

Сегодня, 16:35

Группа конспирологов обвиняет NASA в инсценировке четвёртой высадки на Луну. Эксперты чётко услышали стук молотка, который слышен на заднем фоне.

Конспирологи в очередной раз обнаружили новое доказательство того, что миссия "Апполон-15", когда американские астронавты высадились на Луну, была полностью сфабрикована. Все записи можно найти в открытом доступе. При анализе очередной из них, эксперты услышали точный звук молотка, который отчётливо слышен на заднем фоне. Специалисты утверждают, что американцы не удалили все сторонние шумы, поэтому это является очередным поводом для раздумий об инсценировке четвёртой высадки на Луну.

Коспирологи заявляют, что весь "спектакль" был снят в специальном павильоне, а звукомонтажёр допустил ошибку в своей работе.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.