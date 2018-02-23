Ученые США рассказали о вреде «запойного» просмотра сериалов

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Ученые из Университета Миннесоты (США) рассказали о серьезной опасности для здоровья, которую несет в себе «запойный» просмотр сериалов. Длительное пребывание перед экраном телевизора повышает риск образования тромбов.

В ходе уникального исследования американские ученые опросили 15 тысяч человек, любящих смотреть сериалы. В зависимости от количества уделяемого времени на просмотр любимых короткометражек, сотрудники Университета Миннесоты поделили подопытных на 4 группы и проанализировали их жизненные показатели. Как оказалось, у «запойных» любителей сериалов риск образования тромбов значительно выше, сравнительно со сторонниками умеренного просмотра короткометражек. Отмечается, большую часть группы повышенного риска тромбоза составили пожилые киноманы.

Дабы не столкнуться с опасным венозным заболеванием, американские ученые советуют смотреть сериалы порционно. К слову, ведущие преимущественно сидячий образ жизни люди также подвержены тромбозу больше остальных.