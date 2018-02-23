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Медики: В парах вейпов содержатся опасные токсичные металлы

Сегодня, 03:30

Медики утверждают, что в парах нынче популярных вейпов содержатся опасные токсичные металлы. Во время накала спирали из неё испаряются ионы свинца и другие тяжёлые элементы.

Врачи считают, что производители электронных сигарет должны более тщательно относиться к выбору материалов для изготовления своей продукции, так как она угрожает здоровью человека. Вредные пары испаряются при нагревании спирали, или же во время контакта холодной жидкости-заправки с трубкой. Несмотря на все заявления компаний-производителей, вейпы представляют собой определённую опасность, однако она гораздо ниже, чем от обычных табачных изделий.

Изначально дым вейпа позиционировали как полезный, но последующие исследования полностью это опровергли. Анализы показали, что в испарениях содержится опасное количество концентрированных металлов, таких как никеля, свинца, хрома и магния.


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