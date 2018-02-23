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Ученые создали искусственный моргающий глаз на живых клетках

Сегодня, 02:15

Ученые постоянно занимаются созданием  искусственных человеческих органов. На этот раз им удалось создать при помощи клеток человека моргающий глаз.

 Ученый из университета штата Пенсильвания (США) с группой коллег занялись созданием искусственного глаза. Работа началась с кольца из клеток коньюктивы – тонкой пленки, которая покрывает глазное яблоко. Данное кольцо расположено вокруг диска из клеток эндотелия роговицы. Вся искусственно созданная конструкция размещена на полимерной платформе, которая имеет форму контактной линзы. К искусственному глазу прикрепили веко из гидрогеля, которое при моргании смазывает глаз слезной жидкостью.

При помощи модели, созданной американскими учеными, можно изучать кератоконъюнктивит, а также синдром сухого глаза. Согласно статистике, данными заболеваниями глаза страдает около 6% пациентов. Синдром сухого глаза приводит к раздражению глаза, его покраснению и болевым ощущениям.

Дэн Ну, который руководил данным исследованием, сообщил, что сейчас готовится статья, которая будет напечатана в специализированном научном журнале и более подробно расскажет об открытии. Также он сделает подробный доклад на конференции Американской ассоциации содействия развитию науки.


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