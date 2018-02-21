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Инженеры разработали ползающего робота со змеиной кожей

Вчера, 23:37

Инженеры разработали пневматического робота, который, благодаря змеиной коже, может ползать по вертикальным поверхностям. Такое покрытие помогает роботу ползти вверх, говорят создатели.

 Большее количество роботов передвигаются при помощи колес, но многие инженеры начали использовать новые методы движения в своих прототипах. Эти движения повторяют вариант перемещения ползучих.

Принцип работы таких методов заключается в том, что при движении роботы сгибаются или раздуваются за счет того, что толкают лицевую часть и подтягивают тыльную. Внутри подобных роботов обычно имеется один-два двигателя.

Инженеры из Гарвардского университета разработали более простую модель, в котором использовали всего один воздушный насос. Тело робота сделано в виде эластичной трубки, внутри которой устраивается сам насос. Поместили его в заднюю часть вместе с аккумулятором и платами.

Поверхность робота является его главным преимуществом. Она выполнена в специальной японской технике – киригами. Когда трубка надувается, надрезы начинают отклоняться и выпирать над поверхностью. Именно из-за этого робот выполняет движения.

Разработчики сумели создать несколько прототипов робота, один из которых смог перемещаться по вертикальной поверхности.


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