Ученые: Безуглеводная и безжировая диеты одинаково эффективны

Вчера, 22:21

Диетологи из Стэнфордского университета провели ряд экспериментов и выяснили, что низкоуглеводная диета ничем не отличается от диеты с низким содержанием жиров. Ученые предположили, что при снижении потребления углеводов и жиров человек может похудеть в среднем на 4,5 кг. Говоря иначе, соблюдение обеих диет приводит к примерно аналогичным результатам.

Для эксперимента они выбрали около 600 людей, которых разделили на две равные группы. Первая группа ущемляла себя в углеводах, вторая в жирах. По окончанию эксперимента, длившегося больше года, добровольцы потеряли вес в среднем по 5 кг. Но, если учитывать индивидуальные особенности организма, то некоторые даже набрали лишние килограммы.

Ученые пришли к выводу, что обе диеты действуют одинаково, а диета с низким содержанием жиров оказалась даже более эффективной. Главным было то, что уменьшение приема углеводов никак не повлияло на скорость метаболизма.

Известно, что люди с лишним весом более склонны к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Кроме того, избыточный вес сказывается и на повседневной жизни. Однако каждый может определить для себя, какая именно диета лучше всего подходит для потери веса.