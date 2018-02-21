Эксперты: вредные привычки повышают мозговую активность пожилых людей

Вчера, 21:23

Учёные из США рассказали, что вредные привычки повышают мозговую активность пожилых людей и помогают им лучше соображать. Но это касается только тех, кому больше 80 лет.

В ходе исследования учёные проанализировали привычки пожилых людей старше 80 лет, сохранивших хорошую память и ясность ума. Оказалось, у них есть много общего. Например, большая часть из них экстраверты, много общаются с ровесниками и более юными людьми и сохраняют оптимистичный взгляд на жизнь. Но главное, никто из них не отказался от вредных привычек, большинство из них продолжают употреблять алкоголь и курить табак.

Эксперты пришли к выводу, что пагубные пристрастия не только не вредят пожилым «умникам», но даже помогают им. Механизм такой реакции на вредные вещества в организме пожилых людей пока не раскрыт. Также неясно, почему это правило касается только тех, кто отпраздновал 80-летие. Однако исследование уникально тем, что опровергает однозначную пользу отказа от алкоголя и табака.