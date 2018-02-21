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Обезглавленная Афродита найдена в Салониках

Вчера, 21:15

На строительстве метро в Салониках нашли обезглавленную статую богини Афродиты. Яннис Милопулос, руководитель компании, говорит, что строители нашли уже более 300 тысяч предметов, которые представляют огромную ценность для археологов.

 Самый потрясающий экспонат, Афродита, найден на стройке станции «Агиас Софиас». О подробностях великого открытия информации пока нет. Ее обнародуют 23 февраля на пресс-конференции, которая будет проводиться строителями совместно с управлением древностей.

Напомним, что строительство метро в Салониках началось еще в 2006 году. На столь длинную задержку окончания работ влияет большое количество археологических находок.


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