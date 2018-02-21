Океанологи нашли рядом с Австралией самых уродливых в мире рыб

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Океанологи нашли рядом с Австралией в прилегающей к материку океанической акватории рыб, которых они сочли самыми уродливыми в мире. Их удалось выловить на глубине в 5 километров.

Общее количество особей, которых удалось извлечь из бездны, составило 42 тысячи экземпляров. Часть из поднятых на поверхность видов ранее была науке неизвестна.

В улове австралийских учёных оказалась и рыба-капля. Её считают символом животных, которые наиболее уродливы. Именно она в 2013 году «удостоилась» звания самого страшного в мире существа.

Помимо того, океанологам удалось выловить несколько экземпляров рыб, относящихся к бразильским светящимся акулам. При своём небольшом размере, они готовы нападать даже на китов, вырывая из тел этих гигантов куски мяса.

Добычей исследователей стали также ящероголовые рыбы. У них приплюснутые черепа. Также попались рыбы-треноги. Они отличаются тем, что используют три своих плавника для передвижения по океаническому глубоководному дну.

Учёные интересуются обитателями больших океанических глубин для того, чтобы понять, как те могут выживать в условиях холодной среды и недостатка питания.

Для того, чтобы противостоять огромному давлению, многие из обитающих там живых существ «обзавелись» мягким или желеобразным телом. Помимо того, они на охоте предпочитают не двигаться, а ждать, когда добыча сама к ним приплывёт.

Ранее ученые открыли особенность биолюменесценции у морских собачек, которая придает им эффект горящих глаз.