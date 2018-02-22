На китайско-тибетской границе нашли пещеру инопланетян

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Научные сотрудники Пекинского института нашли на границе Китая и Тибета странную пещеру, предположительно, инопланетного происхождения.

Возле находки нет ни единого признака присутствия когда-либо цивилизации. Именно поэтому исследователям показались странным три входа в горе. Всего лишь один вход сохранился до наших дней, другие два были завалены.

В пещере была обнаружена сеть из металла и труб диаметром около 1,5 фута. Данная конструкция вела к озеру Тосон Ху. Вследствие этих находок ученые пришли к выводу, что с помощью данных труб перекачивали воду примерно 150 тысяч лет назад, когда еще никто не знал, что такое металлообработка.

Однако вещество внутри труб имело в себе и доли элемента, который в науке неизвестен. Поэтому у уфологов появилось предположение, что данную пещеру создали инопланетяне для того, чтобы производить там ракетное топливо, соединяя жидкий водород и кислород.