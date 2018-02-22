Учёные: Одомашнивание человека вызвано генами

Сегодня, 07:15

Учёные пришли к выводу, что одомашнивание человека вызвано изначально заложенными в него генами. К такому заключению пришли генетики, работающие в Испании.

Своими последними исследованиями они подтвердили ранее существовавшее среди специалистов мнение. Согласно нему, человек, проходя свою эволюцию, предпочитал тех своих «коллег», которые демонстрировали наличие наиболее эффективных социальных навыков.

Испанские специалисты исследовали геном, который имеет большинство современных людей. В ходе экспериментов они установили, что некоторые из содержащихся в нём генов полностью совпадают с теми, которые имеют одомашненные животные.

В основном они вызывают наличие изящности черт и покорности. И у людей, и у животных. Наличие подобных генов учёным не удалось обнаружить ни у неадертальцев, ни у животных, существующих в дикой природе.

Чтобы подтвердить свои предположения, испанские учёные исследовали геномы, которыми обладают отдельные виды приматов. Ни один из их участков также не совпал с человеческими или теми, что есть у одомашненных животных.

Эксперты, исходя из этого, сделали вывод, что человек «одомашнил» себя сам. Заложенные в него гены заранее делали его восприимчивым к таким понятиям, как покорность и солидарность. Видимо, тот же процесс происходил и с животными, которые ныне считаются домашними.