Гидрографы подтвердили открытие школьниками острова в Арктике

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Недавно гидрографическая служба ВМФ России при министерстве обороны подтвердила факт существования нового острова в Арктике. Первооткрывателями данного острова, пока еще не получившего названия, являются школьники из подмосковной школы в Химках.

Четырнадцатилетний Артем Макаренко и пятнадцатилетняя Валерия Саенко являются членами молодежной группы компании «Рисксат» и вместе с организацией «Роскосмос» создавали проекты в сфере дистанционного зондирования планеты. Для проведения анализа снимков «Рискат» были предоставлены данные, полученные с помощью российского спутника «КАНОПУС-В», и некоторые иностранные, в числе которых «Landsat-7/8» и «Sentinel-½».

Своё открытие школьники обнародовали 31 января на юношеских чтениях имени Королева в городе Самаре. Как рассказывает научный руководитель Артема и Валерии, подростки предложили название «Ламантин», поскольку остров, как считают школьники, очень похож на это морское животное. Однако в «Роскосмосе» этот остров пока фигурирует под названием «остров Школьников».

Стоит также напомнить, что ранее были обнародованы данные о размерах острова, которые составляют 410 на 780 метров, площадь — 0,19 квадратного километра.