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Нейрохирурги в Астрахани впервые удалили опухоли мозга гигантских размеров - 44-миллиметровую аденому гипофиза.

В нейрохирургическом отделении Александро-Мариинской больницы в Астрахани впервые была проведена сложнейшая операция по удалению аденомы гипофиза- опухоли головного мозга гигантских размеров. Через небольшое отверстие в черепе пациента было произведено субтотальное удаление новообразования.

Всеволод Ноздрин, заведующий нейрохирургическим отделением, рассказал, что хирурги уже давно готовились к подобному ювелирному оперативному вмешательству на мозге человека. По классификации медиков, данная 44-миллиметровая опухоль для маленького пространства в турецком седле просто гигантская. Оперативное вмешательство успешно завершено.

Операция была проведена под руководством опытного нейрохирурга из Волгоградской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 Андрея Шелкова.

Напомним, что на прошлой неделе кардиохирурги краевой клинической больницы Алтайского края впервые в данном регионе провели трансплантацию сердца. Пересадка прошла успешно, и 46-летний пациент уже находится в общей палате с хорошим самочувствием.