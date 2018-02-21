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Ученые NASA разрабатывают скафандр со встроенным туалетом

Сегодня, 19:34

В преддверии начала реализации масштабных программ по освоению Луны и Марса специалисты американского аэрокосмического агентства начали работу над усовершенствованием скафандра. В частности, перед конструкторами поставлена практическая задача встроить в скафандр туалет для продления пребывания астронавта в агрессивной среде.

На сегодня за основу взята технология 50-летней давности, которая использовалась участниками экспедиций лунного проекта «Аполлон». Однако в систему удаления отходов жизнедеятельности будет введены концептуальные изменения. Например, предполагается, что в форс-мажорных обстоятельствах астронавты должны находиться в скафандрах не менее шести суток. Поэтому перед разработчиками стоит непростая задача.

По словам ученых, в настоящее время предложено несколько вероятных решений проблемы. Все они основаны на создании особых материалов, способных принимать влагу в больших количествах, после чего освобождать от нее внутреннюю часть скафандра через специальные поры. Конкурс на разработку специальных скафандров был объявлен еще два года назад.


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