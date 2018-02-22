Американские ученые-химики растворили в воде искривленный нанографен

Сегодня, 06:30

Ученым-химикам из США удалось получить искривленный нанографен и растворить его в воде. Сейчас нанографен пользуется наибольшим интересом со стороны химиков. Растворимость в воде он получает в результате добавления дополнительных колец в гексагональную структуру.

Основной проблемой нанографена есть то, что очень сложно контролировать органический состав его молекул. Ученые пришли к выводу, что низкая растворимость в воде не давала им использовать нанографен в медицинских целях. При нынешних раскладах можно предположить, что химики попытаются использовать компонент при лечении раковых заболеваний.

Также сообщается, что нанографен в будущем может использоваться в производстве органических электронных устройств и при создании фоточувствительных сенсоров.