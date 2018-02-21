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Учёные: Муравьи могут лечить своих больных, сами не заражаясь

Сегодня, 19:31

Муравьи могут лечить своих больных собратьев, сами при этом не заражаясь. К подобному выводу пришли энтомологи, работающие в Австралии.

 Подобную способность они нашли у чёрных садовых муравьёв, проживающих на данном континенте. Учёные установили, что данные особи могут лечить своих собратьев.

Специалисты проинформировали, садовые австралийские муравьи могут вычислять подобных себе особей, которые заболели и могут перенести инфекцию на других «собратьев».

Лечение осуществляется бесконтактно. Заражённый муравей обрабатывается его «товарищами» с применением вырабатываемой ими антимикробной жидкости.

В колонии подобных муравьёв насчитывается до 7 тысяч особей. Поскольку их скученность является большой, опасность быстрого развития инфекции весьма высока. Насекомые выработали свои способы лечения. Они быстро «вычисляют» заболевшего собрата и оценивают категорию болезни. Если это обычные наросшие грибки, они очищают его контактно. Если же это инфекция, то они не приближаются непосредственно до заболевшего муравья. Они начинают его опрыскивать с расстояния специально вырабатываемой жидкостью антимикробного действия.

В её составе основным компонентом является муравьиная кислота. Некоторые врачи-муравьи при этом инфицируются и гибнут, но у большинства вырабатывается устойчивость к данному заболеванию.


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