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Ученые доказали, что вино защищает зубы и десна от болезней

Сегодня, 06:15

Испанские ученые утверждают, что вино имеет свойство защиты зубов и десен от болезней, уничтожая микробы в ротовой полости.

 Новые данные исследования опровергают мнение множества стоматологов о вреде напитка для зубов. Ученые доказали, что алкоголь, сделанный из винограда, содержит антиоксиданты, которые препятствуют образованию бактерий. Они в свою очередь вызывают зубной налет и периодонтит, а также могут стать причиной сердечных заболеваний и даже рака.
Таким образом специалисты предполагают, что благодаря их открытию можно создать специальную зубную пасту, которая обладает свойствами виноградного напитка и при этом не наносит вред, свойственный алкоголю.


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