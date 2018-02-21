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Ученые: Без одежды еда усваивается лучше

Сегодня, 19:50

Пищу надо принимать голышом, уверяют ученые американского института психологии. Они объяснили это рядом факторов, способствующих усвоению пищи, потребляемой  в обнаженном виде.

Джон Крегон, доцент кафедры психологии, заявляет, что при приеме пищи в одежде, организм усваивает ее хуже. Этому также и способствует постоянное давление штанов на живот, вызывающее чувство голода чаще. Так же американский ученый полагает, что немаловажную роль в переваривании пищи занимает потоотделение, необходимое после трапезы. А благодаря нахождению в обнаженном виде перед людьми, пот будет выделяться из-за страха.

Его внимание было акцентировано на том, что лучше это делать голышом и в окружении близких людей. Джон Крегон считает, что люди боятся показывать свое тело людям, несмотря на то, что они очень близки друг другу, а употребление пищи в таком виде показывает все недостатки тела.

Так же им были проведены исследования в этой области. Было приглашено 100 участников с проблемами переваривания пищи, которым предстояло питаться без одежды. За неделю эксперимента болевые ощущения респондентов снизились на 47%.


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