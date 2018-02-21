Учёные доказали, что алкоголь продлевает жизнь

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Учёные из Калифорнийского университета в Беркли заявили, что алкоголь может продлевать жизнь. Специалисты подчеркнули, что такое происходит в том случае, если употреблять его в умеренном количестве – два стакана пива или вина каждый день.

Такое исследование учёные представили недавно на ежегодной встрече Американской ассоциации содействия развитию науки. Специалисты сделали выводы, изучив привычки и опросив 1700 человек возраста 90-99 лет. Оказалось, что большинство из них употребляли примерно два стакана пива или вина каждый день, как сообщает VistaNews.

В связи с этим эксперты заявили, что алкоголь может продлить жизнь минимум до 90 лет. Однако причинно-следственная связь такого пока не установлена. Критики данной теории подчёркивают, что не следует так слепо доверять ей, поскольку алкоголь так или иначе безопасным нельзя назвать. Другие исследования показывают риск развития разных видов рака от таких напитков и даже необратимое повреждение ДНК в стволовых клетках.