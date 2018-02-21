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Ученые выявили, что употребление алкоголя приводит к слабоумию

Сегодня, 18:51

Чрезмерное употребление алкоголя способствует риску развития любого вида слабоумия. Об этом утверждают ученые, исходя из результатов самого крупного исследования.

 Французские ученые рассмотрели почти 60 тысяч случаев развитие слабоумия у лиц, возрастом не достигших 65 лет. Было установлено, что 57% случаев возникли по причине злоупотребления алкогольными напитками. Больных мужчин было 65%, однако женщин все же оказалось больше.
Помимо этого, алкоголизм, как выяснилось, имеет связь и с другими заболеваниями, которые в свою очередь приводят к слабоумию. Среди них диабет, депрессия и повышенное давление.
Полученые выводы помогут в дальнейшей работе с алкозависимыми людьми.


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