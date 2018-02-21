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Специалисты "Ростеха" создали противовзрывное устройство для защиты банкоматов

Сегодня, 18:33

Проблема безопасности денег, которые находятся в банкоматах, очень актуальна для России. Специалисты "Ростеха" создали устройство, которое защитит банкоматы от взрывов.

В последнее время правоохранители России фиксируют увеличение числа взрывов банкоматов при помощи гозовоздушной смеси. Для разрешения сложившейся ситуации за дело взялись ученые из федерального научно-производственного центра, которые создали устройство, защищающее банкоматы от взрывов.

Сообщается, что разработка состоит из датчика-газоанализатора и газогенератора. Кроме этого, устройство имеет блок питания и обработки. Новое устройство поможет избежать объемного взрыва внутри сейфа банкомата при помощи вытеснения из него газовоздушной смеси, которая и взрывается. Ученые разработали механизм, заменяющий ее на инертный газ, который будет вырабатываться газогенератором.

Система будет самостоятельно осуществлять круглосуточный мониторинг и анализ ситуации. Сообщается, что устройство работает в автономном режиме. Разработчики уверены, что банкомат, который будет оснащен данным модулем, сбережет деньги от грабителей, а финансовые учреждения от убытков.


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