Ученые в Чехии пытаются найти способ снижения ущерба от бобров

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Ученые в Чехии пытаются найти способ снижения ущерба, наносимого бобрами. Ежегодный ущерб от наводнений, происходящих из-за запруд этих животных, превышает миллионы крон.

Представители Земледельческого и лесного университета в Брно в Чехии запустили новую программу, которая изучит жизнедеятельность бобров, после чего предоставит рекомендации по уменьшению приносимого их деятельностью ущерба.

В южной части страны жители страдают каждый год. Запруды, возводимые бобрами, приводят к наводнениям, подгрызенные ими деревья падают в водоемы, а затем мешают судоходству. Рыбакам все труднее ловить рыбу, а у фермеров регулярно заливает поля, сады и огороды. В итоге, ежегодный ущерб от деятельности животных превышает несколько миллионов крон.

Исследования проводится недалеко от поселка Тврдонице, где живет около 180 бобров. Ученые планируют завершить исследование к лету.

Ондржей Микулка, руководитель проекта, рассказал, что зима является идеальной порой года для наблюдения за животными, так как именно в этот период они пользуются лишь одним входом в свои хатки, которых всего бывает по 20-30. После первых дней исследования выяснилось, что бобры предпочитают лакомиться молодыми дубами, их корой и ветками, и корой взрослых деревьев ольхи, осин и ясеней. Их стволы они валят в воду, с помощью которых после возводят плотины.