Американские учёные зарядили смартфон при помощи лазера

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Американские учёные из Вашингтонского университета разработали специальное устройство и лазер, при помощи которых можно зарядить смартфон на расстоянии. Его работа была записана на видео и опубликована на официальном сайте учебного заведения.

Специалисты взяли силовую ячейку, установили её на заднюю крышку телефона и направили на него специальный лазер. В итоге система смогла передать 2 Вт мощности на 97 квадратных сантиметров. Эксперимент проводился на расстоянии в 4,3 метра. При этом смартфон заряжался с такой же скоростью, как и от обычного кабеля.

Устройство запрограммировано таким образом, что оно автоматически определяет, готов ли телефон к зарядке или нет. Сам девайс запрограммировали на отправку излучателю сигналов, которые сообщают его местоположение. Человек их слышать не может.

Викрам Айер, один из авторов исследования, рассказал, что система определения местонахождения сможет обнаружить смартфон, когда человек поставил его на зарядную поверхность. К примеру, это может быть обычная комната и стол.

В изобретённом устройстве также присутствует и система безопасности, из-за которой человек не наткнется на невидимый луч. Последний со всех сторон окружают защитные лучи. Когда человек их касается, то вся система зарядки сразу же отключается.

Ранее сообщалось, что учёные научились заряжать телефоны при помощи обычного воздуха.