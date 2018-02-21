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Ученые: ГМО-кукуруза совершенно безопасна для человека

Сегодня, 18:27

Эксперты пришли к выводу, что ГМО-кукуруза совершенно безопасна для человека. Мало того, она оберегает потребителей от отравления порченной продукцией.

Ученые из Италии начали твердить о совершенно новой теории относительно кукурузы, в которой обнаружены ГМО. До этого времени такой вид зерновых злаков считался, наоборот, вредным для человеческого организма. После некоторых экспериментов биологи приобрели уверенность в том, что наличие ГМО, наоборот, защищает пагубное влияние плесени на человека. Кукуруза с ГМО устойчива к грибковым болезням, которые поражают растения, делая ее початок деформированным, с налетом плесени на зернах.

Если употреблять в пищу продукцию из пораженной кукурузы, в кровь и пищевод могут попасть грибки, а это первый шаг к множественном неполадкам со здоровьем. Но ГМО-кукуруза сможет обезопасить потребителей от влияния грибковых токсинов. Это открытие стало настоящим переворотом в науке. Благодаря ГМО фермеры имели возможность получить высокие показатели урожайности кукурузы.


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