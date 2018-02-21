VistaNews.ru


Танец Меркурия с Венерой смогут увидеть жители Перми в марте

Сегодня, 16:47

В марте жители Перми будут наблюдать необычные небесные явления. Их ждет два полнолуния, танец Меркурия и Венеры, а также Луны со звездой Регул.

 В последнее время небесные тела вошли в активную фазу. Жители Земли могут наблюдать необычные явления в ночном небе.

Так, специалисты сообщают, что в Прикамье население сможет стать свидетелем двух полнолуний. Самыми яркими событиями станут танец Меркурия и Венеры, а также Луны со звездой  Регул. Ученые пермского планетария сообщили, что все желающие смогут понаблюдать за такими необычными астрономическими событиями, ведь они происходят крайне редко.

Астрономы проинформировали, что полнолуния произойдут 2 марта и 31 марта. 4 марта Меркурий максимально приблизится к Венере – это произойдет в 18:32 по московскому времени в западной части от Солнца. Четко видно данное явление будет после заката, лучше всего вооружиться телескопом или биноклем.

Следующее небесное явление жители северных регионов смогут наблюдать 28 марта. В этот день Луна пройдет перед одной из самых ярких звезд – Регулом. Данное событие можно будет наблюдать в 19:27 по московскому времени, для этого не нужно иметь даже телескоп.

Также сообщается, что жители Перми уже с 20 февраля могут наблюдать в ночном небе Венеру.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.