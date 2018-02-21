Танец Меркурия с Венерой смогут увидеть жители Перми в марте

Сегодня, 16:47

В марте жители Перми будут наблюдать необычные небесные явления. Их ждет два полнолуния, танец Меркурия и Венеры, а также Луны со звездой Регул.

В последнее время небесные тела вошли в активную фазу. Жители Земли могут наблюдать необычные явления в ночном небе.

Так, специалисты сообщают, что в Прикамье население сможет стать свидетелем двух полнолуний. Самыми яркими событиями станут танец Меркурия и Венеры, а также Луны со звездой Регул. Ученые пермского планетария сообщили, что все желающие смогут понаблюдать за такими необычными астрономическими событиями, ведь они происходят крайне редко.

Астрономы проинформировали, что полнолуния произойдут 2 марта и 31 марта. 4 марта Меркурий максимально приблизится к Венере – это произойдет в 18:32 по московскому времени в западной части от Солнца. Четко видно данное явление будет после заката, лучше всего вооружиться телескопом или биноклем.

Следующее небесное явление жители северных регионов смогут наблюдать 28 марта. В этот день Луна пройдет перед одной из самых ярких звезд – Регулом. Данное событие можно будет наблюдать в 19:27 по московскому времени, для этого не нужно иметь даже телескоп.

Также сообщается, что жители Перми уже с 20 февраля могут наблюдать в ночном небе Венеру.