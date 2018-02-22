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В Казани обсудили, как секс и театр влияют на деменцию

Сегодня, 03:45

В Казани обсудили, как секс и театр влияют на деменцию. Этому была посвящена независимая конференция, которую проводили по лицензии TED.

 На встрече обсуждали множество тем. Среди них были не только маркетинг или дизайн, но даже квантовая физика. Выступающие предлагали свои новые идеи по всем этим направлениям.

Не осталась без внимание и деменция. По мнению выступающих, именно это заболевание более всего беспокоит сейчас человечество, а не онкологические проблемы.

Более, чем в трети случаев деменция появляется в связи с депрессиями, одиночеством, плохим слухом, лишним весом и низкой физической активностью.

Эдуард Якупов, являющийся доктором медицинских наук, предложил во избежание этого проведение постоянного когнитивного тренинга.

Он должен включать в себя наличие позитивных эмоций и встреч с близкими. Помимо того, позитивный эффект оказывается полноценным сексом и посещением театров, концертов и кино.

Положительный результат будет получен также при чтении, выходах на природу и использовании техник медитации.


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