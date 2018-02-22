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Возле кремля в Туле обнаружили древнее кладбище с гробами-колодами. На такую находку наткнулись липецкие археологи.

Возле тульского кремля проводятся раскопки липецкими археологами. В ходе проведения работ специалисты наткнулись на уникальное захоронение, которое состоит из деревянных гробов, которые сделаны из колод. Кладбище находилось в западной части кремля. Общее количество обнаруженных могил восемь, в них упокоены как взрослые, так и дети.

Сами гробы являются уникальными, ведь выполнены из цельных стволов дуба. Также археологами обнаружены медные крестики, которые древние люди носили на теле, предметы одежды и обуви. По предварительным данным, захоронение датируется XVIII веком.

Все находки будут переданы антропологам, которые раскроют для современников больше подробностей жизни наших предков. Также предполагается определить и причины их смерти. Историки рассказали, что данное захоронение появилось во время чумы, которая свирепствовала в Туле в конце XVIII века.

Дополнительно сообщается о том, что экспедиция липецких археологов в ходе раскопок наткнулась неподалеку от западной стены кремля на останки торговых рядов и мелкие предметы, которыми в них торговали – украшения, монеты, игрушки, домашняя утварь. Ученые рассказали, что все находки являются очень ценными.