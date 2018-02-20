Учёные смогли зафиксировать появление на свет ушастого осьминога

Вчера, 23:28

Учёные смогли зафиксировать появление на свет маленького ушастого осьминога. Трудности со съёмками данного процесса связаны с тем, что эти обитатели морей живут на очень большой глубине.

О ранних стадиях их развития до настоящего времени было вообще мало что известно. Доходило до несуразностей. Ряд океанологов делали предположения, что выросты по бокам головы данных осьминогов появляются лишь у взрослых особей по мере их развития. Они выглядят, как уши.

Последние снимки, которые удалось получить учёным, показали, что у детёнышей данного вида осьминога, только что вылупившегося из яйца, они также присутствуют.

Глубоководных плавниковых осьминогов специалисты именуют «Дамбо». Так назывался известный слонёнок с большими ушами.

Данные наросты, как полагают специалисты, служат для этого типа осьминогов дополнительными плавниками, помогающими для передвижения на глубине, где вода имеет большую плотность.

Другой особенностью этих осьминогов является то, что они никогда не заботятся о потомстве. Самка просто откладывает яйца в укромном месте и уплывает. Сначала яйцо защищает его очень прочная скорлупа. Вылупившийся малыш сразу начинает заботиться о себе сам. Он появляется на свет на глубине 3-4 километров.

При этом, его строение сразу начинает напоминать по внешнему облику взрослую особь. «Дамбо» с момента своего рождения уже самостоятельно плавает и охотится.