Ученые: Красое пятно на Юпитере исчезнет через 10 лет

Вчера, 22:46

Юпитер — пятая планета от Солнца, одна из крупнейших в солнечной системе. Её размеры настолько велики, что ее можно увидеть невооруженным глазом. Даже при помощи обычного телескопа с небольшим коэффициентом увеличения можно разглядеть причудливые узоры и характерные линии на поверхности планеты.

Одной из отличительных черт этой планеты является Большое Красное пятно (БКП). Как известно, БКП это атмосферный вихрь огромных размеров расположенный примерно по линии экватора. Его размеры составляют: 13 тыс. км в ширину и 40 тыс. км в длину. Теоретически в нем может утонуть наша планета — Земля. Скорость воздушного потока в нутри вихря составляет около 500 км/ч. В целом можно сказать, что БКП является ничем иным как шторм. И конечно же непогода не может продолжатся вечно. Как заметили ученые за последние 120 лет вихрь значительно похудел и уменьшился в размерах. По подсчетам специалистов Большое Красное пятно может исчезнуть уже совсем скоро, в течении ближайших 10 — 20 лет.