Учёные разгадали тайну "адских врат"

Вчера, 22:51

Ученые из Германии сумели наконец раскрыть тайну пещеры в Турции. Это строение считалось издавна «адскими вратами» и в ней приносились жертвы животных богу Плутону.

До недавнего времени эксперты Германии и других стран пытались понять, какой принцип смертельного влияния пещеры в Турции относительно многих животных, которые были принесены в жертву древними жителями. Гипотез было много, вокруг загадочного углубления успел образоваться мистический нимб. Пещера в Иераполе получила название «адские врата». Ученые начали плотно заниматься изучением и наконец-то раскрыли тайну смертоносности в пещере.

Дело в том, что на глубине обнаружена высокая концентрация углекислого газа. Попадая внутрь подземелья, животные сразу задыхались от нехватки воздуха и умирали за несколько минут. Для человека «адские врата» не представляли опасности, так как внутрь никто не заходил. Древние жители Иераполя, которые верили в божество Плутона, приносили ему в жертву домашний скот. Они просто бросали животное на дно таинственного погреба, не спускаясь за ним или его останками. Турки верили искренне, что их идол забирает души умерших жертв к себе.