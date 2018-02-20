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Краснодарские онкологи провели уникальную операцию

Вчера, 22:16

Краснодарские онкологи провели необыкновенную операцию, одновременно удалив опухоль из почки и прямой кишки.

Однажды 59-летняя жительница Нальчика Зухра Г. уже пережила операцию по гинекологической части. Все было хорошо, но, приехав к родственникам в Краснодар, самочувствие женщины ухудшилось.

Ей порекомендовали обратиться к специалистам в онкологический диспансер, где врачи обнаружили две опухоли - в почке и прямой кишке. Как оказалось, образования не злокачественные, на ранней стадии. Поэтому медики решили провести операцию по удалению опухолей.

Подобная операция проводилась в крае впервые, так что специалистам самостоятельно пришлось просчитывать все риски. К тому же, пациентка страдает гипертонией, исходя из чего врачи выбрали метод лапароскопии (через прокол, а не надрез).

Операция длилась практически весь день. Над удалением опухолей одновременно трудились бригады разных специалистов.

Сама Зухра вспоминает, что осложнений после операции не было, и уже через неделю женщину выписали из больницы. На сегодняшний день результаты обследования пациентки положительные и чувствует она себя прекрасно.


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