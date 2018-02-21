Палеонтологи: Первые растения на Земле появились около 500 млн лет назад

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Британские палеонтологи обнаружили, что первые растения на планете Земля появились около 500 миллионов лет назад. Эти результаты отличаются от ранее зафиксированных с разницей в 100 миллионов лет.

Первые деревья возникли на Земле приблизительно 400 миллионов лет назад во время девонского периода. Внешний вид растений остается неразгаданным, известен лишь облик особого типа отложений того времени, в которых сохранились стволы под землей.

Исследователь Дженнифер Моррис заявил, что с появлением растений на планете произошли изменения климата и внешнего вида. При этом количество парниковых газов в атмосфере уменьшилось, а эрозия почвы ускорилась. Проведение подобных экспериментов и их результаты полностью меняют известную всем картину эволюции жизни на планете. Исходя из полученных сведений обнаружено, что растения и животные одновременно покинули территорию океана, а не по очереди, как считали прежде. Также находка указывает, что глобальное похолодание случилось не в каменноугольном периоде, а намного раньше.