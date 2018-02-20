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В марте над Москвой взойдёт «голубая» Луна

Вчера, 20:47

В марте жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать редкое природное явление – «голубую» Луну. В столичном планетарии заявили, что такого рода событие происходит лишь раз в два-три года.

Речь, по словам специалистов, идёт вовсе не o цвете природного спутника Земли, а в том, что за месяц можно будет наблюдать два полнолуния. Это случится 2 и 31 марта. В следующий раз такое явление произойдёт лишь в 2020 году, в октябре. Название «голубая Луна» пришло из английского языка и осело в научной среде.

Ранее мы писали, что жители Новосибирской области смогли наблюдать «кровавое суперлуние». Погодные условия для этого оказались благоприятными.


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