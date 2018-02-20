Ученые планируют защитить Землю от астероидов ядерным оружием

Вчера, 20:36

Ученые в России занимаются разработкой стратегии по защите Земли от астероидов, для чего будет использовано ядерное оружие.

Сотрудники Института космических исследований РАН в сотрудничестве с Российским федеральным ядерным центром ВНИИЭФ, Троицким институтом инновационных и термоядерных исследований, и специалистами МФТИ разрабатывают план нестандартного эксперимента, который даст возможность с точностью определить, уничтожит ли ядерный взрыв искусственно созданный космический объект, который обладает такой же плотностью, прочностью и свойствами, как настоящий астероид.

Ученее уже готовы провести данное необычное исследование, которое отразит степень воздействия лазерного облучения на объекты из космоса и позволит рассчитать необходимые параметры лазерного излучения для реальных космических объектов.

На теории, взрыв будет способствовать разделению астероида на большое количество маленьких частей, многие из которых пролетят мимо Земли, а большинство будет уничтожено в атмосфере.

На проведение таких исследований специалистов натолкнули распространившиеся слухи о скором Апокалипсисе, и теперь ученые планируют попытаться отодвинуть эту дату.