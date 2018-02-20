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Робот-хирург проведет первую операцию на животном в Пензе

Сегодня, 19:53

Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь сообщил об испытании российского робота-хирурга. Этой весной в Пензе свою первую операцию на животном проведет робот.

Ученые разработали его как противоположность американскому Da Vinci. В результате успешного проведения операции будет запущено серийное производство роботов. Их смогут использовать для помощи в проведении дистанционных операций.

Известно, что в Беларуси робот-хирург, которым управлял опытный врач, провел первую операцию на женщине. Пациентке успешно удалили желчный пузырь.

Также, похожего робота планируют запустить в Казахстане.


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