Мозг «переживает» повторяющиеся ситуации по-разному каждый раз

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Исследователи из отделения когнитивной нейробиологии Венского Университета выяснили, что как бы часто человек не переживал одно и то же событие, его мозг воспринимает всё, как в первый раз.





Это учёные смогли доказать на примере мозговой активности 300 животных. По словам руководителя исследования Хьюго Малагон-Вина, нейронам в префронтальной коре всегда нужно быть в действии и поэтому им приходится приспосабливаться. Это «приспособление» происходит посредством обработки информации по-разному. А когда подключается память и оказывается, что ощущение от событий не совпадают, у человека возникает эффект дежавю.



Кроме того, нейроны адаптируются под новую информацию и её «новое» восприятие, что может спасти от старческого слабоумия. Эти результаты можно проще описать выражением Гераклита, про человека, который никогда не войдёт в одну и ту же реку дважды. Ведь мозг всегда всё воспринимает иначе. Этим также объясняется ощущение удивления или удовлетворения от постоянных действий.