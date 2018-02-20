В США космонавт вернулся живым через 27 лет после пропажи

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В США космонавт Джон Смит вернулся живым и полностью здоровым через 27 лет после своей пропажи. Такие данные следуют из рассекреченной Пентагоном информации.

Согласно сведениям, которые «утекли» в Сеть, его старт на сверхсекретном корабле состоялся в 1973 году. Данный космический аппарат имел маскировку, чтобы придать ему вид обыкновенного спутника.

В первые три дня он отправлял в Пентагон информацию о превосходном самочувствии и о том, что полёт идёт в нормальном режиме. После этого корабль залетел в радиационные пояса и система его ориентации и маневрирования дала серьёзный сбой.

Учитывая, что жизнь астронавта оказалась в опасности, NASA было готово отправить для его спасения специальную ракету. Однако, к той поре связь оказалась прерванной окончательно.

В агентстве, как сообщают специалисты, при этом не обратили внимания на исходящие из созвездия Треугольника странные сигналы. Они напоминали обычные космические помехи.

Через много лет после этого, любитель наблюдений за звёздным небом смог увидеть пропавший корабль над Фиджи. Он пролетал на высоте около 180 километров. Мужчина незамедлительно сообщил об открытии в NASA.

Челнок нашли в 2001 году. Внутри него был постаревший Смит. Он был без сознания, но живой. Сведения на долгие годы засекретили.