VistaNews.ru


В США космонавт вернулся живым через 27 лет после пропажи

Сегодня, 19:11

В США космонавт Джон Смит вернулся живым и полностью здоровым через 27 лет после своей пропажи. Такие данные следуют из рассекреченной Пентагоном информации.

Согласно сведениям, которые «утекли» в Сеть, его старт на сверхсекретном корабле состоялся в 1973 году. Данный космический аппарат имел маскировку, чтобы придать ему вид обыкновенного спутника.

В первые три дня он отправлял в Пентагон информацию о превосходном самочувствии и о том, что полёт идёт в нормальном режиме. После этого корабль залетел в радиационные пояса и система его ориентации и маневрирования дала серьёзный сбой.

Учитывая, что жизнь астронавта оказалась в опасности, NASA было готово отправить для его спасения специальную ракету. Однако, к той поре связь оказалась прерванной окончательно.

В агентстве, как сообщают специалисты, при этом не обратили внимания на исходящие из созвездия Треугольника странные сигналы. Они напоминали обычные космические помехи.

Через много лет после этого, любитель наблюдений за звёздным небом смог увидеть пропавший корабль над Фиджи. Он пролетал на высоте около 180 километров. Мужчина незамедлительно сообщил об открытии в NASA.

Челнок нашли в 2001 году. Внутри него был постаревший Смит. Он был без сознания, но живой. Сведения на долгие годы засекретили.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.