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Двигатель для новой ракеты «Союз-5» появится в 2021 году

Сегодня, 17:34

Двигатель для новой российской ракеты-носителя «Союз-5» появится в 2021 году. К этому сроку он будет не только создан и испытан, но и уже поставлен.

Такое сообщение сделал Игорь Арбузов, возглавляющий НПО «Энергомаш», где его станут производить. На этот год запланирована поставка в ГРЦ «Прогресс» макета двигателя.

В самом начале весны 2021 года произойдёт поставка первого лётного комплекта. Поставку второго для «Союз-5», чей режим полёта будет беспилотным, осуществят в конце того же года.

Первый запуск «Союз-5» с новым двигателем запланирован на 2022 год. Ещё через год «Энергомаш» сможет осуществить полную доработку своего нового двигателя. Это позволит устанавливать его на пилотируемые космические аппараты.

Арбузов отметил, поставленная задача является крайне ответственной. Она потребует серьёзную мобилизацию всех ресурсов, чтобы достичь максимального качества изделия.

Программа предусматривает 28 различных испытаний нового двигателя прежде, чем он будет запущен в серию.

На разработку нового агрегата выделено около 7 млрд рублей. При этом будет использоваться цифровое проектирование.


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