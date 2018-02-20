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РКС создаст в Антарктиде центр обработки информации из космоса

Сегодня, 17:24

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) сообщает о старте нового проекта. В Антарктиде до февраля 2019 года будет создан центр обработки информации из космоса.

К началу февраля следующего года РКС планирует завершить строительство и комплектацию центра обработки из космоса. Среди основных задач коммуникации называют освобождение бортовой памяти спутников. В результате этого будет увеличена площадь наблюдаемой поверхности нашей планеты. Также увеличится объем получаемой информации.

Данные о процессе работы сообщили в пресс-службе АО «Российские космические системы». Построенный российский центр станет первым уникальным комплексом на Южном полюсе.


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